Bambina morta di difterite: è inchiesta. I genitori, no vax, non l’hanno vaccinata

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La Procura di Palermo ha avviato un’inchiesta a seguito della morte per difterite di una bambina di 4 anni. Non vaccinata per scelta.

Una bambina di 4 anni, residente allo Zen, è morta all’ospedale dei Bambini di Palermo per una sospetta difterite. Non è stata vaccinata per scelta dei genitori. La Procura ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia per accertare le cause della morte, le ragioni della mancata vaccinazione obbligatoria in Italia e se le procedure sanitarie adottate siano state corrette. La bambina è stata soccorsa all’ospedale Cervello il 13 agosto, con febbre, scarso appetito e vomito. Dopo la visita è stata dimessa con una diagnosi di tonsillite essudativa febbrile e l’indicazione di rientro in ospedale in caso di peggioramento. Il 15 agosto è stata trasportata nuovamente in ospedale a causa della febbre persistente, del rifiuto di alimentarsi, della debolezza e della ridotta reattività.

Nel referto medico è stata rilevata la mancante vaccinazione per scelta. Il giorno successivo le sue condizioni sono peggiorate rapidamente: la bambina ha sviluppato un’insufficienza respiratoria, è stata intubata e trasferita alla terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina, dove è morta nella notte nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Nello stesso ospedale è ricoverato un cugino di 4 anni, che presenta sintomi simili alla bambina morta, ma non è in gravi condizioni. Il bambino avrebbe ricevuto i primi tre cicli di vaccinazioni. Per precauzione, gli altri tre fratelli della vittima sono stati vaccinati dall’Azienda sanitaria in accordo con l’ospedale Civico.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)