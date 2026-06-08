Ballottaggio, affluenza al 31% alle 23: partecipazione in netto calo rispetto al primo turno

Si ferma al 31% l’affluenza registrata alle ore 23 per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. Secondo i dati ufficiali, hanno espresso il proprio voto 15.894 cittadini su un totale di 51.266 aventi diritto.
Nel corso della giornata la partecipazione è rimasta contenuta, con un leggero incremento soltanto nelle ore serali, quando molti elettori hanno raggiunto i seggi dopo gli impegni della domenica. Nonostante la crescita registrata in serata, il dato complessivo conferma una presenza alle urne decisamente inferiore rispetto a quella rilevata durante il primo turno.
Il confronto con la precedente consultazione evidenzia infatti una diminuzione significativa della partecipazione, segnale di un crescente disinteresse o di una minore mobilitazione dell’elettorato in occasione del ballottaggio.
A fine giornata, meno di un cittadino su tre ha scelto di recarsi ai seggi, delineando uno scenario caratterizzato da un’affluenza particolarmente contenuta e lontana dai livelli registrati nelle precedenti fasi della competizione elettorale.