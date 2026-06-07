Ballottaggio, seggi aperti: sfida finale tra Michele Sodano e Dino Alonge

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È iniziata la corsa decisiva per l’elezione del nuovo sindaco di Agrigento. I cittadini sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio che vede contrapposti Michele Sodano e Dino Alonge, i due candidati più votati al primo turno delle amministrative.

Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di oggi e riprenderanno domani mattina alle 7, per concludersi alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi prenderà il via lo scrutinio che decreterà il nuovo primo cittadino della Città dei Templi.

Al primo turno Michele Sodano, espressione del movimento Controcorrente e sostenuto dall’area di centrosinistra, aveva sfiorato l’elezione diretta raccogliendo il 39,13% delle preferenze, pari a 11.596 voti. Dino Alonge, avvocato sostenuto da una parte della coalizione di centrodestra, si era invece attestato al 34,79%, conquistando 10.308 consensi.

In vista dell’appuntamento decisivo, entrambi i candidati hanno presentato le rispettive squadre assessoriali.

Per Dino Alonge la squadra designata comprende Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in rappresentanza di Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia e Chiara Scorsone per Forza Azzurri. A questi si aggiungono Daniela Catalano e Giuseppe Accolla, scelti direttamente dal candidato sindaco.

Michele Sodano ha invece indicato come futuri assessori Filippo Bracco, Dario Cipolla, Giovanni Crosta, Irene Fucà, Roberta Lala, Elvira Mangione, Giuseppe Riccobene, Eleonora Sciortino e Umberto Rumolo, già assessore del Movimento 5 Stelle nel Comune di Favara.

L’esito del voto sarà noto nelle prossime ore e determinerà chi guiderà Agrigento nei prossimi anni.