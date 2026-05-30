Ballottaggio ad Agrigento, Noi Moderati sceglie Alonge: appello all’unità del centrodestra

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In vista del secondo turno delle elezioni amministrative, Noi Moderati ufficializza il proprio sostegno a Dino Alonge nella corsa alla carica di sindaco. A comunicarlo è stato il coordinatore regionale del partito in Sicilia e sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri, che ha spiegato come la decisione sia maturata sia in considerazione delle qualità politiche del candidato sia nell’ottica di rafforzare la compattezza della coalizione di centrodestra.

Secondo Dell’Utri, il valore dell’unità rappresenta un elemento fondamentale per l’intera area politica e dovrebbe continuare a costituire un punto di riferimento per tutte le forze che si riconoscono nel centrodestra.

L’annuncio arriva però in un contesto caratterizzato da forti tensioni interne. Nelle ultime ore, infatti, non sono mancati segnali di malumore e prese di posizione divergenti tra i partiti della coalizione. Alcuni esponenti politici hanno evidenziato le difficoltà emerse dopo il primo turno, mentre altri hanno richiamato la necessità di mantenere saldo il fronte del centrodestra in una fase considerata decisiva.

Ad Agrigento, la situazione resta complessa. Lo schieramento si presenta ancora diviso in due aree distinte: da una parte Forza Italia, Mpa, Udc, Fratelli d’Italia e le liste collegate ad Alonge; dall’altra Lega e Democrazia Cristiana, che nelle settimane precedenti hanno seguito un percorso politico differente.

Con il ballottaggio ormai alle porte, il sostegno di Noi Moderati rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Alonge, chiamato a consolidare il consenso e a cercare una ricomposizione degli equilibri interni al centrodestra per affrontare l’ultima fase della competizione elettorale.