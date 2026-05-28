Ballottaggio, accordo Alonge-Di Rosa: ufficiale la candidatura a vicesindaco

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Entra nella fase decisiva la corsa al ballottaggio per il Comune di Agrigento. È stato ufficializzato infatti l’accordo politico tra Dino Alonge e Giuseppe Di Rosa: quest’ultimo sarà il vicesindaco designato in caso di vittoria del candidato sostenuto dal centrodestra.

L’annuncio è arrivato nella sede del comitato elettorale di Giuseppe Di Rosa, in via Manzoni, dove i due esponenti politici si sono presentati insieme davanti a sostenitori e stampa, sancendo pubblicamente l’intesa raggiunta dopo giorni di confronti e valutazioni.

L’accordo rappresenta un passaggio significativo negli equilibri del secondo turno amministrativo e consolida l’asse tra la coalizione che sostiene Dino Alonge e l’area civica guidata da Di Rosa.

Nel corso dell’incontro, Alonge ha voluto sottolineare il valore politico della scelta, respingendo le critiche legate a possibili accordi di potere. “Non inseguo poltrone e non sono condizionato da nessuno”, ha dichiarato il candidato sindaco, evidenziando come la collaborazione con Di Rosa nasca dall’esigenza di affrontare una fase delicata per la città.

Parole che puntano a rafforzare l’immagine di un progetto amministrativo condiviso e costruito attorno alla governance futura di Agrigento, più che a semplici logiche elettorali.

Con questa decisione si chiude quindi una lunga fase di dialogo politico e si apre ufficialmente la sfida finale del ballottaggio, che si preannuncia decisiva per il futuro amministrativo della città.

(foto agrigentoggi)