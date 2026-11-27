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Ho appreso dalla stampa che il sindaco Sodano ha in corso trattative con l’ente parco archeologico per reperire i fondi necessari per garantire l’apertura dei bagni pubblici e la cosa, se rispondesse al vero, è di rilevante importanza. Da presidente della sesta commissione permanente che si occupa dei rapporti con gli Enti esterni al Municipio, chiederò un incontro urgente al direttore del parco, con la presenza di tutti i componenti della commissione, al fine di verificare lo stato delle trattative e soprattutto verificare i tempi visto che la chiusura dei bagni pubblici è imminente. Chiederemo da quanto tempo esistono queste trattative e perché non sono state ancora definite.

La vicenda è fondamentale sia per il servizio che rappresenta per la città sia per i lavoratori che per loro è fonte di sostentamento vitale.