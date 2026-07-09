Bagheria, tir travolge e uccide un ciclista

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Un autocarro adibito al trasporto di materiali edili ha travolto e ucciso a Bagheria Ignazio Tomasello, 84 anni, morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e all’alcoltest.