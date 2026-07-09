Bagheria, tir travolge e uccide un ciclista

Un autocarro adibito al trasporto di materiali edili ha travolto e ucciso a Bagheria Ignazio Tomasello, 84 anni, morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e all’alcoltest.
Notizie correlate
-
Agrigento, maxi furto in gioielleria, rubati preziosi per 200 mila euroCondividi Visualizzazioni 53 Maxi furto ad Agrigento, al Villaggio Mosè, a danno di una gioielleria, dove...
-
Consigliere Gramaglia: “Maddalusa senz’acqua, basta silenzi. Il Sindaco emani subito un’ordinanza per garantire il rifornimento idrico a tutti i residentiCondividi Visualizzazioni 199 «L’acqua non è un privilegio. È un diritto fondamentale. E quando un intero...
-
Maddalusa, Di Rosa (Mani Libere): ““Assurdo. Oggi che governano sinistra e ambientalisti, ci si ricorda degli abusivi solo di Maddalusa?”Condividi Visualizzazioni 212 Confesso che faccio fatica a comprendere quello che sta accadendo ad Agrigento. E...