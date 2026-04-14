Badante condannata per maltrattamenti su un anziano: eseguita la pena ad Agrigento

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Una donna originaria di Agrigento è stata arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di una condanna definitiva per maltrattamenti aggravati ai danni di un anziano che assisteva come badante.

L’indagine, portata avanti dalla Squadra Mobile – sezione specializzata nei reati contro la persona e i minori – è partita dalla segnalazione dei familiari della vittima. I parenti avevano infatti denunciato una serie di episodi sospetti, riferendo di violenze fisiche e abusi psicologici subiti dall’anziano.

Gli investigatori, attraverso gli accertamenti svolti, sono riusciti a ricostruire un quadro chiaro e preoccupante: comportamenti ripetuti nel tempo, caratterizzati da aggressioni, minacce e atteggiamenti offensivi, che hanno causato gravi sofferenze sia fisiche che morali alla vittima.

Le prove raccolte durante l’attività investigativa hanno trovato conferma nel corso del procedimento giudiziario. La Corte d’Appello di Palermo ha quindi emesso una sentenza di condanna definitiva, stabilendo per la donna una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento. La donna sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Il caso riporta l’attenzione sull’importanza di vigilare sulle condizioni delle persone più fragili e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di abuso o maltrattamento.