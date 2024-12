Babbo Natale è tornato all’ospedale di Agrigento in 500. Un successo

Condividi

Visualizzazioni 78

Anche quest’anno in occasione del Santo Natale, Babbo Natale torna in ospedale a bordo della sua “Fiat 500” addobbata a tema.

Questa iniziativa è abbondantemente condivisa dai soci del Coordinamento di Agrigento che ogni anno non vogliono mancare a questo appuntamento.

Si tratta di un evento benefico organizzato all’interno dei reparti di Pediatria e Medicina dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per portare doni, gioia e spensieratezza ai piccoli e ai meno giovani pazienti che in questo periodo si trovano in un momento di difficoltà.

Come ogni anno, alle ore 8:30 i soci del club si sono dati appuntamento nel piazzale antistante l’ospedale. Successivamente Babbo Natale con i doni, insieme al gruppo L’Ambasciata di Agrigento con i loro canti natalizi sono riusciti a portare tanta allegria nei due reparti facendo dimenticare il loro momentaneo disagio.

“Il gesto del vostro Club è un messaggio di solidarietà e di condivisione natalizio – ha dichiarato il primario di Medicina Interna dott.ssa Giusy Mira – che consente di cogliere la vera essenza del Natale: aprirsi, donarsi agli altri ed essere vicini a chi ha più bisogno. Il grazie più grande viene fuori dal sorriso dei pazienti, segno della serenità che la vostra presenza è riuscita a creare in questo tempo che gli avete dedicato. Tutto ciò a dimostrazione che la passione per le auto storiche può trasformarsi in un motore di solidarietà.”

“E’ un’associazione che porta il sorriso, doni – ha dichiarato il primario di pediatria, dott. Giuseppe Gramaglia – è un’associazione che rende più gradevole la degenza dei bambini nel reparto stesso. Bambini che sono, come sappiamo, instabili per quanto riguarda anche la degenza non molto bella in questo periodo natalizio.”

Dopo la visita in ospedale, il corteo delle fiat 500 si è trasferito lungo le vie cittadine con Babbo Natale che ha distribuito palloncini ai bambini che incontrava lungo il percorso.

Al termine dell’evento, tutti i partecipanti alle ore 13.00 si sono riuniti per il consueto pranzo degli Auguri di Natale.

Alla fine del pranzo, foto ricordo, taglio della torta e i saluti di rito con l’augurio di buone festività.

Si ringraziano tutti i soci che hanno partecipato a questa manifestazione con un ringraziamento particolare al socio Salvatore Vella e al socio Vaccarello Stefano, alla cartolibreria Tuttolomodo, alle ceramiche Morello eall’azienda Gronda System per la loro collaborazione e per il prezioso contributo che ha permesso la riuscita dell’evento; un ringraziamento al gruppo L’AMBASCIATA di Giuseppe Pumo che con i loro splendidi canti natalizi hanno riempito di gioia i reparti, e non solo, dell’ospedale;

un ringraziamento va anche all’associazione AVULSS per la loro presenza e per il loro supporto all’interno dell’ospedale e all’azienda ospedaliera che ci ha accolti con grande entusiasmo. Un ringraziamento va anche al socio Babbo Natale Nicola Scichilone.

Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa è stata molto apprezzata sia dai grandi che dai piccoli ricoverati insieme ai loro genitori.