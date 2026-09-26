Avvocato aggredito con acido dalla cliente: ustioni sul 20% del corpo, è in terapia intensiva

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Un avvocato messinese è stato aggredito ieri sera da una sua cliente, che gli avrebbe lanciato addosso una sostanza caustica provocandogli ustioni profonde su circa il 20% del corpo.

Il legale, Pierfrancesco Broccio, è stato inizialmente soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Dopo le prime cure, è stato trasferito al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata, anche se, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso avvocato, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalla donna. «Mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso», ha raccontato all’ANSA.

La sostanza lo ha raggiunto anche nella parte inferiore del volto e sul collo, oltre che in diverse altre zone del corpo. A proteggergli gli occhi sarebbero stati gli occhiali che indossava in quel momento. «Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato. Sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido», ha riferito.

Il legale ha spiegato di conoscere da tempo la donna, sua cliente, e di non aver mai avuto particolari problemi con lei. In passato, però, avrebbe avuto un motivo di risentimento nei suoi confronti dopo che l’avvocato le aveva consigliato di dire la verità nell’ambito di un procedimento.

Dopo l’aggressione la donna si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Messina, impegnati nella sua ricerca e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.