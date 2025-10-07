Avviso strutture turistico-ricettive: prorogato il termine

Condividi

La Regione ha prorogato fino al prossimo 14 novembre il termine ultimo per partecipare all’avviso pubblico con 135 milioni di euro di fondi europei per potenziare l’accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia con interventi, tra l’altro, di ristrutturazione e ampliamento, o per nuove attività. Le istanze, che saranno istruite dall’Irfis, la società finanziaria partecipata dalla Regione, sono da inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica incentivisicilia.irfis.it. L’assessore al Turismo, Elvira Amata, afferma: “Ho dato parere favorevole alla proroga dei termini per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria, offrendo più tempo per la predisposizione delle istanze, dopo la lunga stagione estiva particolarmente intensa per il comparto. Si è tenuto conto dell’importanza del bando, molto atteso dagli operatori, che punta a una complessiva riqualificazione dell’offerta turistico-ricettiva. Le agevolazioni porteranno anche a un miglioramento dei servizi offerti agli utenti, incentivando il riutilizzo di immobili dismessi o che hanno una particolare valenza storico culturale”. Nel dettaglio, il finanziamento varia da un minimo di 50 mila euro a un massimo di 3,5 milioni per ciascuna istanza.