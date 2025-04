Avvio Corso Formazione manageriale al CEFPAS, Faraoni: i futuri direttori devono avere una vocazione che richiede sacrificio, pazienza, sempre al servizio della gente

Condividi

Al via questa mattina al CEFPAS il Corso di Formazione Manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSR alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, del Dirigente generale DPS, Salvatore Iacolino, del Direttore generale del Centro Roberto Sanfilippo e del Direttore del Corso Fabrizio De Nicola. “Abbiamo davanti a noi una platea di operatori che aspirano a diventare i futuri direttori generali, sanitari e amministrativi del nostro sistema sanitario regionale. Non è un semplice lavoro, ma una vera e propria sfida, è una vocazione che richiede sacrificio, pazienza, sempre al servizio della gente”.

Queste le parole dell’Assessore alla Salute della Regione siciliana, Daniela Faraoni, che ha aggiunto: “Sarà fondamentale ottenere la fiducia da parte dei cittadini che si raggiunge con l’onestà intellettuale, con la razionalità dei ragionamenti e la credibilità che ogni giorno bisogna conquistare perché un sistema sanitario che funziona è una ricchezza non solo per la gente, ma per tutta la nostra regione. Confidiamo nel lavoro del CEFPAS che ha ricevuto un importante mandato con la legge 30 del 1993 anche per la formazione dei futuri direttori della sanità della Regione siciliana”.

Il Direttore Generale del CEFPAS, Roberto Sanfilippo, ha dichiarato: “Rispettare le regole ed essere autonomi: questi i principi cardine per le direzioni strategiche. Coloro che si formeranno al CEFPAS non frequenteranno soltanto percorsi formativi, ma avranno anche l’opportunità di creare reti di conoscenze attraverso momenti di socializzazione perché tra i partecipanti si creano delle amicizie, dei rapporti duraturi che ti accompagnano nel corso della carriera”.

E ringraziando Maria Lucia Furnari, ex Dirigente del Servizio 2 DASOE per la collaborazione pregressa e Daniela Falconeri, Dirigente del CEFPAS e responsabile dei corsi manageriali, ha spiegato: “L’obiettivo del corso è di erogare un servizio di qualità e di portare in aula differenti esperienze e testimonianze di direttori generali, regionali e nazionali”. A rivolgersi ai partecipanti anche Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica (DPS) che ha elogiato la qualità delle attività formative del Centro e ha spiegato: “È una realtà quella dei DG che merita una grande attenzione. La sanità vive un momento estremamente delicato: è la sanità del PNRR, delle liste d’attesa, delle terapie intensive e subintensive, della medicina territoriale, del fascicolo sanitario elettronico, degli accordi con i medici di famiglia così come dei dirigenti che lavorano negli ospedali e nei territori. Chi fa il direttore generale deve assumersi completamente le proprie responsabilità, ci vuole coraggio, determinazione, competenza, autorevolezza. L’obiettivo è quello di offrire un servizio nei confronti della comunità siciliana”. A fare i saluti conclusivi, Fabrizio De Nicola, Direttore del Corso: “La finalità dell’attività formativa è complessa, è quella di prendersi carico dei pazienti. Ci vengono richiesti: economicità, efficacia, efficienza e il concetto di ‘accountability’ ossia la responsabilità di gestire e di rendere conto di come spendiamo le nostre risorse. Dobbiamo rafforzare la capacità di guidare le nostre aziende, di leadership, di autorevolezza, di conquistare la fiducia dei cittadini e dei pazienti per migliorare la qualità della sanità siciliana”.