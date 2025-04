Avvio concreto dei lavori di demolizione per l’asilo Malaguzzi del Villaggio Peruzzo

Condividi

Dopo anni di attesa, il progetto di ristrutturazione dell’asilo Malaguzzi del Villaggio Peruzzo, annunciato qualche mese fa dall’assessore all’edilizia Scolastica Principato, sta finalmente entrando nella sua fase operativa. A partire da ieri, l’impresa incaricata ha potuto avviare concretamente i lavori di rimozione delle finestre e di pulizia interna dell’intera struttura, dopo la rimozione di un palo dell’impianto elettrico, riposizionato fuori le aree di cantiere, grazie alla collaborazione con il gestore. Si tratta di un passo fondamentale verso l’avvio delle fasi di demolizione della vecchia struttura.

Come già annunciato, il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della scuola, con l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e accogliente per i bambini del quartiere. Il nuovo edificio, che sorgerà su un unico piano e avrà una superficie complessiva di circa 390 mq, accoglierà 45 bambini in ambienti pensati per il loro benessere psicofisico.

Il progetto è stato approvato dalla Giunta Miccichè e prevede un investimento complessivo di 897.000 euro, destinato a restituire alla città una struttura moderna e sicura, migliorando non solo l’offerta educativa, ma anche il decoro e la vivibilità dell’intero quartiere.

“Un risultato che il quartiere del Villaggio Peruzzo aspettava da anni – commenta l’assessore Gerlando Principato – e che ora si appresta a diventare realtà. Un altro passo importante per il miglioramento dell’edilizia scolastica della nostra città.”