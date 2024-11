Avrebbe calunniato Alfonso Cicero: rinviato a giudizio il già pregiudicato ed ex avvocato Giuseppe Arnone

Condividi

Visualizzazioni 93

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catania, Anna Maria Cristaldi, condividendo quanto proposto dal pubblico ministero Rocco Liguori, ha rinviato a giudizio l’ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, pluripregiudicato, imputato di calunnia a danno di Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap. Cicero, parte offesa, difeso dall’avvocato Annalisa Petitto, è stato ammesso parte civile. Prima udienza il 25 giugno 2025.

L’avvocato Annalisa Petitto

L’ipotesi di reato di calunnia contestata ad Arnone trae origine da quanto da lui dichiarato il 18 settembre del 2023 nel corso di un processo a Catania in cui è imputato per diffamazione aggravata a danno dello stesso Cicero. Arnone lo ha accusato di aver gestito l’Irsap in modo delittuoso, affidando incarichi a professionisti senza titoli tra cui l’Avvocato Annalisa Petitto, di avere reso falsa testimonianza, di avere partecipato all’associazione a delinquere unitamente ad Antonello Montante ed altri, e di avere rivolto, in qualità di presidente dell’Irsap, richieste di natura sessuale ad una avvocatessa che gli chiedeva il pagamento della propria parcella, con la minaccia che altrimenti le avrebbe dimezzato il suo onorario.