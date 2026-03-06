Avrà un’anteprima solidale il “23° Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, che dà il via al 78° Mandorlo in Fiore di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 102

Prima di iniziare la loro performance artistica, il gruppo “Compagnia Infantil Hueytlatoani” del Messico, com’è ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 7 marzo alle ore 10:30, ai piccoli degenti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di folklore.

“I bambini aiutano i bambini”: è questo il motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, per evidenziare e rafforzare i valori propri del Festival, che coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuovendo la solidarietà, la pace e la fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori.

Il Festival, organizzato dall’AIFA – Associazione International Folk Agrigento, presieduta da Luca Criscenzo, gode del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, “in considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”, e dell’UNICEF Italia, con i Bambini del Mondo nominati “Ambasciatori di Pace”.

Altre importanti collaborazioni provengono dalla Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, che promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri”, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival; dal Panathlon Club Agrigento, organizzazione internazionale riconosciuta dal CIO, dedicata alla promozione dell’etica, del fair play e dei valori culturali dello sport come strumento formativo e di solidarietà; dalla FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Sezione di Agrigento; e dallo Studio Danza di Manuela Santini.

Il primo bagno di folla è previsto per domenica mattina 8 marzo, con la sfilata, unitamente ai gruppi regionali e internazionali che partecipano al 78° Mandorlo in Fiore, da piazza Pirandello a piazza Cavour.

L’appuntamento con la prima performance è per lunedì 9 marzo, con un doppio spettacolo mattutino al Teatro Pirandello (ore 9:00 e 11:00), dedicato alle scolaresche. Alle ore 20:30, sempre al Teatro Pirandello, ci sarà lo spettacolo d’apertura del 23° Festival Internazionale I Bambini del Mondo.

Gli spettacoli dedicati alle scuole, già tutti sold out, proseguiranno martedì, mercoledì e giovedì mattina, sempre al Teatro Pirandello. Martedì 10 marzo, alle ore 21:30, si terrà lo spettacolo del Festival e la cerimonia di assegnazione del “Premio Claudio Criscenzo”.

“I Bambini del Mondo sono pronti per dare il via al Mandorlo in Fiore”, afferma Giovanni Di Maida, fondatore del Festival insieme a Claudio Criscenzo, “per portare avanti i grandi valori che fin dal primo anno caratterizzano la nostra manifestazione: folklore e promozione umana e sociale; pace e fratellanza tra i popoli; difesa dei diritti dei minori.”

Quest’anno partecipano al Festival Internazionale sei gruppi internazionali:

Bulgaria: Folk Dance Group Nessebar

Costa Rica: Escuela de Formación en Danza Folklórica Xahila Manzù

Kyrgyzstan: Folk Group Jyldyz & Tumar

Macedonia: Anpo Skopje

Messico: Compagnia Infantil Hueytlatoani

Polonia: Polish Folk Dance Group Szczecinianie

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale”, ci dice Luca Criscenzo, presidente AIFA, “nel loro repertorio sono inclusi canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’UNESCO.”

Con gli ospiti internazionali parteciperanno anche i gruppi locali: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, I Piccolo del Val d’Akragas, Fabaria Folk e Herbessus.