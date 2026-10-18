Autotrasportatori, tregua parziale in Sicilia: ripartono le consegne di ortofrutta

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Il Comitato trasportatori siciliani apre una prima breccia nel blocco dei tir contro il caro-gasolio. Da lunedì via libera ai carichi già raccolti, con priorità all’uva Italia. Resta in sospeso il nodo dei trasporti intermodali.

Una parziale apertura nel fermo degli autotrasportatori siciliani consentirà di sbloccare le consegne di ortofrutta, evitando che ingenti quantità di prodotti agricoli finiscano al macero.

Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) sta collaborando con la Regione per favorire la ripresa dei carichi già da lunedì. In questa prima fase, le merci viaggeranno esclusivamente su strada, attraversando lo Stretto di Messina.

La decisione rappresenta una misura d’emergenza per liberare le celle frigorifere e mettere in circolazione i prodotti già raccolti, con particolare attenzione all’uva da tavola Italia, che si trova in un momento cruciale della stagione commerciale.

A rendere particolarmente delicata la situazione è la protesta contro il caro-carburanti, che sta mettendo sotto pressione l’intera filiera della logistica e dell’agricoltura siciliana.

Sul fronte istituzionale è impegnato il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, che sta portando avanti un’opera di mediazione per individuare soluzioni alla crisi. L’assessore ha ringraziato il Cts e gli autotrasportatori per la disponibilità dimostrata, sottolineando l’importanza di tutelare le aziende agricole e garantire che l’uva siciliana raggiunga i mercati italiani nel momento più importante della campagna commerciale.

Rimane invece in stand-by il comparto intermodale, in attesa della firma definitiva del protocollo d’intesa da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Intanto, sul caro-gasolio prosegue il confronto con il ministro Matteo Salvini, con l’obiettivo di arrivare a risposte concrete per gli autotrasportatori e per un settore strategico dell’economia isolana.

La ripresa parziale dei trasporti rappresenta dunque una boccata d’ossigeno per gli agricoltori siciliani, ma la vertenza resta aperta: senza interventi efficaci sul costo del carburante, le difficoltà della filiera rischiano di ripresentarsi con conseguenze pesanti per imprese, lavoratori e consumatori.