Autotrasportatori siciliani, revocato il fermo: strade libere, ma la protesta resta aperta

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Dopo l’incontro con Salvini, il Comitato trasportatori siciliani sospende la mobilitazione. Sbloccati fondi e agevolazioni per il settore, ma restano questioni da risolvere.

Gli autotrasportatori siciliani revocano il fermo dei servizi e consentono la ripresa della normale circolazione delle merci. La decisione è arrivata dopo il confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il quale sarebbero state accolte quasi tutte le richieste avanzate dalla categoria.

Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) ha scelto di fermare la protesta per evitare ulteriori danni alla logistica e all’economia dell’Isola, ma precisa che la mobilitazione non può considerarsi definitivamente conclusa. Le aziende resteranno infatti in stato di agitazione fino alla soluzione delle questioni ancora aperte.

«Vogliamo tornare a lavorare e non penalizzare ulteriormente il territorio», ha spiegato il Comitato, chiarendo che la revoca del fermo non rappresenta un assegno in bianco al governo. Gli impegni assunti dovranno essere rispettati e le scadenze verificate attentamente.

Tra i principali risultati annunciati figurano lo sblocco dei pagamenti arretrati del programma Sea Modal Shift, per circa 104 milioni di euro, e lo stanziamento di altri 50 milioni per l’annualità 2026/2027.

Sul fronte del caro carburante, il ministero si è impegnato a rendere disponibili 430 milioni di euro relativi alle domande già presentate per il credito d’imposta sul gasolio. Restano inoltre da definire le risorse necessarie per prolungare di quattro mesi il beneficio fiscale e introdurre contributi per contenere il costo dei traghetti attraverso lo Stretto di Messina.

Il ministro Salvini ha sottolineato che le risorse indicate sono disponibili, ma ha legato il superamento della fase di emergenza alla fine dei blocchi stradali. L’obiettivo è ora trasformare gli impegni annunciati in misure concrete, attraverso anche l’avvio di un Tavolo permanente dedicato al Mezzogiorno.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha ringraziato Salvini per il confronto e per i risultati raggiunti.

Il governatore ha ricordato di avere sollecitato nei giorni scorsi una soluzione alla vertenza, auspicando che anche le ultime questioni ancora irrisolte possano trovare una risposta in tempi brevi. La Regione, ha aggiunto, ha già previsto ulteriori risorse a favore del comparto nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Assemblea regionale siciliana.

La revoca del fermo scongiura così il rischio di ulteriori ripercussioni sulle forniture e sulle attività produttive dell’Isola. Ma per gli autotrasportatori la partita non è ancora chiusa: le strade tornano libere, mentre resta aperta la verifica degli impegni assunti dal governo.