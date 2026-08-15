Autotrasportatore muore dopo una caduta dall’autocisterna

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Tragedia nella zona industriale del Siracusano, dove un autotrasportatore di Gela ha perso la vita in un incidente avvenuto tra Priolo e Augusta. La vittima è Giuseppe Biundo, 53 anni.

L’uomo si trovava all’interno dell’area di un’azienda che si occupa dello smaltimento di reflui. Era giunto in Sicilia dopo avere effettuato un trasporto dalla Calabria, con il carico prelevato a Lamezia Terme.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Biundo sarebbe salito sulla parte superiore dell’autocisterna e, per cause che devono essere accertate, sarebbe precipitato al suolo. La caduta potrebbe essere avvenuta durante le operazioni legate allo scarico del materiale trasportato.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la sequenza dei fatti e stabilire cosa sia realmente accaduto.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’indagine e ha disposto il sequestro sia del mezzo pesante sia della salma. L’obiettivo è fare piena luce sulla tragedia e verificare ogni possibile circostanza collegata all’incidente.

Sarà l’autopsia, già disposta dalla magistratura, a fornire elementi decisivi. L’esame dovrà stabilire le cause della morte e chiarire anche un interrogativo fondamentale: se il 53enne sia stato colto da un improvviso malore prima di perdere l’equilibrio e precipitare dall’autocisterna.