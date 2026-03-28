“Autorità di Sistema portuale”: Annalisa Tardino ufficialmente presidente

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L’ex eurodeputata della Lega, l’agrigentina di Licata, Annalisa Tardino, è stata nominata ufficialmente presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, dopo esserne stata commissaria straordinaria su indicazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Annalisa Tardino, 46 anni, avvocato, sarà in carica quattro anni, a seguito del parere favorevole delle commissioni competenti di Camera e Senato e la piena intesa con la Regione Siciliana.