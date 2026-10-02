Autopsia: il favarese Salvatore Bennardo è morto d’infarto

L’autopsia ha escluso una morte violenta per Salvatore Bennardo, 68 anni, di Favara, rinvenuto cadavere il 10 luglio scorso in contrada Kaos, a Porto Empedocle. L’esame autoptico, eseguito dal medico legale Massimiliano Esposito, ha accertato che il decesso è stato causato da un infarto e quindi da cause naturali. I primi accertamenti avevano evidenziato alcuni segni sul corpo, inducendo la Procura di Agrigento ad avviare un’inchiesta contro ignoti per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. La relazione dell’esame autoptico ha adesso escluso responsabilità di terzi e qualsiasi episodio violento.
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