Automobile crivellata

Ancora un episodio di violenza a Palermo, nel quartiere dello Zen, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro un’automobile, una Fiat 600, posteggiata in via Ludovico Bianchini, intestata ad una donna di 65 anni incensurata, come il marito. La coppia non ha figli. Quanto accaduto segue, ancora allo Zen, un accoltellamento e una pistolettata contro la serranda di un’abitazione. Indagano Squadra Mobile e Carabinieri.