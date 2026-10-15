Autolavaggio senza autorizzazioni ambientali: scattano i sigilli, denunciato il titolare

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Un controllo della polizia, con il supporto dei tecnici dell’Arpa, ha portato alla scoperta di irregolarità nello scarico delle acque reflue e nella gestione dei rifiuti speciali.

Un autolavaggio di Canicattì è stato sottoposto a sequestro preventivo per presunte violazioni della normativa ambientale. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Agrigento, è stato eseguito dagli agenti del commissariato cittadino. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà.

Le verifiche erano scattate il 17 settembre, quando il personale della Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione, affiancato dai tecnici dell’Arpa di Agrigento, aveva effettuato un’ispezione per accertare la regolarità delle autorizzazioni dell’attività.

Nel corso degli accertamenti sarebbe emersa la mancanza dell’Autorizzazione unica ambientale (Aua), necessaria per lo scarico delle acque reflue. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato l’assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, documento previsto dalla normativa per la tracciabilità dei rifiuti.

Alla luce delle irregolarità contestate, il titolare è stato denunciato ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 152 del 2006, il Testo unico ambientale. L’attività è stata quindi posta sotto sequestro preventivo, con l’apposizione dei sigilli da parte della polizia.