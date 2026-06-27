Auto precipita in mare, un uomo perde la vita

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Drammatico intervento questa mattina al porto di Trapani, dove un uomo è stato trovato morto all’interno di un’auto finita in mare nella zona del molo Ronciglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani, affiancati dai sommozzatori provenienti dal comando di Palermo. Dopo aver individuato il veicolo sul fondale, i soccorritori hanno recuperato il corpo della vittima.

Le operazioni sono proseguite con il recupero dell’automobile, riportata in superficie grazie all’impiego di un’autogru dei vigili del fuoco. Il mezzo è stato poi trasferito sulla banchina, dove sarà sottoposto agli accertamenti tecnici necessari per chiarire le cause dell’accaduto.

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi investigativi. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le circostanze che hanno portato l’auto a precipitare in mare.