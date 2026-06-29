Auto in fiamme nella notte a San Leone: danneggiata un’Audi Q2, indaga la Polizia

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Momenti di apprensione nella notte a San Leone, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. L’episodio si è verificato in via Sironi, traversa di viale delle Dune, e ha coinvolto un’Audi Q2 appartenente a una donna di 30 anni residente a Naro.

Secondo le prime ricostruzioni, la proprietaria si trovava all’interno di un locale della zona quando è scoppiato l’incendio. Alcuni passanti, accortisi del rogo, hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno spento le fiamme e provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o strutture vicine.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia, che dovrà chiarire l’origine del rogo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, dall’ipotesi accidentale a quella dolosa. Gli accertamenti tecnici saranno determinanti per stabilire le cause dell’incendio.