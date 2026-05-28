Auto in fiamme nella notte a Palma di Montechiaro: indagini per incendio doloso

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Momenti di tensione nella notte a Palma di Montechiaro, dove un’auto parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme. A essere danneggiata è stata una Fiat Panda appartenente a un cuoco quarantenne del posto.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni residenti della zona hanno notato il fumo e il rogo, lanciando immediatamente l’allarme al numero unico per le emergenze. Anche il proprietario del veicolo si è precipitato all’esterno nel tentativo di contenere le fiamme utilizzando mezzi improvvisati.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Durante i sopralluoghi sarebbero state trovate tracce riconducibili a sostanze infiammabili, elemento che farebbe propendere gli investigatori per la pista dolosa.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per danneggiamento seguito da incendio. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.