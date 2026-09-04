Auto in fiamme nella notte a Canicattì: indagini in corso

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Notte di paura in via Labirinto, a Canicattì, dove un’auto di proprietà di un giovane commerciante di 25 anni è stata improvvisamente interessata da un incendio.

Le fiamme hanno richiamato l’attenzione di un residente della zona, che è intervenuto tempestivamente riuscendo a spegnere il rogo prima che potesse estendersi ad altri veicoli o provocare ulteriori danni.

Poco dopo sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i necessari sopralluoghi e raccolto le prime informazioni. Il proprietario della vettura è stato ascoltato dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti avviati per fare luce sull’episodio. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa: i militari stanno verificando se possa essersi trattato di un problema accidentale oppure se l’auto sia stata incendiata volontariamente.

Gli accertamenti proseguiranno per individuare l’eventuale origine dolosa e ricostruire con precisione quanto accaduto durante la notte.