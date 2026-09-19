Auto fuori strada sulla SS 410 Naro-Canicattì: donna ferita e trasportata in ospedale

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Incidente stradale lungo la strada statale 410, nel tratto compreso tra Naro e Canicattì. Una donna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’automobile che è uscita dalla carreggiata, finendo nel terreno a margine della strada.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto la conducente e prestato le prime cure sul posto. La donna è stata successivamente trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Naro, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire le cause che hanno provocato la fuoriuscita di strada.

(Foto grandangolo.it)