auto di una donna distrutta dalle fiamme nella notte: sospetto incendio doloso, indagano i carabinieri

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Notte di paura nel centro di Naro, dove un incendio ha completamente danneggiato un’utilitaria di proprietà di una donna di circa 50 anni. La vicenda è adesso al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di fare piena luce sull’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. La proprietaria dell’automobile ha riferito ai militari di sospettare che il rogo possa essere stato provocato volontariamente, indicando anche alcune possibili piste.

Al momento, tuttavia, i primi accertamenti non avrebbero evidenziato elementi certi in grado di confermare l’origine dolosa dell’incendio.

I danni riportati dal veicolo, inoltre, non sarebbero coperti da assicurazione. I carabinieri della stazione di Naro hanno informato la Procura e avviato le indagini. Tra gli accertamenti in corso, l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.