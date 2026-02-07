Auto di servizio e fogli di viaggio falsi, il tribunale respinge l’eccezione: il processo va avanti

Condividi

Il tribunale ha detto no alla richiesta della difesa di fermare il procedimento: il processo a carico di un carabiniere accusato di uso illecito dell’auto di servizio e falsificazione dei fogli di viaggio proseguirà regolarmente.

La prima sezione penale, presieduta da Agata Anna Genna, ha infatti respinto l’eccezione con cui gli avvocati avevano chiesto l’annullamento del processo e la restituzione degli atti alla procura, sostenendo l’indeterminatezza del capo di imputazione. Nell’ordinanza letta in aula, i giudici hanno evidenziato che le contestazioni mosse all’imputato risultano “chiare, dettagliate e puntuali”, tali da non compromettere il diritto di difesa.

A finire sotto processo è Stefano Zammuto, 56 anni, carabiniere residente ad Aragona, chiamato a rispondere dei reati di peculato e di diverse violazioni del codice penale militare, tra cui falso e truffa.

Secondo l’indagine, avviata dal suo stesso comando, l’imputato avrebbe tra il 2021 e il 2023 compilato in modo non veritiero numerosi fogli di viaggio e utilizzato l’autovettura di servizio per esigenze private. In particolare, gli viene contestato di aver indicato orari non corrispondenti a quelli effettivamente svolti, riuscendo così a ottenere il pagamento di oltre seicento ore di lavoro straordinario che, secondo l’accusa, non sarebbero mai state effettuate. Inoltre, avrebbe percorso migliaia di chilometri senza finalità istituzionali.

Con il rigetto dell’eccezione preliminare, il dibattimento entra ora nel vivo. La prossima udienza è stata fissata per il 7 maggio.