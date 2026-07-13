Auto danneggiata a Canicattì: tre colpi contro una Renault Twingo

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A Canicattì sono stati sparati tre colpi contro la carrozzeria di un’automobile Renault Twingo di una canicattinese di 46 anni. Secondo i primi accertamenti, i fori sarebbero compatibili con colpi esplosi da un’arma ad aria compressa. Si propende per l’ipotesi un gesto mirato più che un atto vandalico. Sul posto, allerati dalla proprietaria, sono intervenuti gli agenti del Commissariato cittadino e la Scientifica per i rilievi. L’assenza di telecamere nella zona rende più complesso il lavoro investigativo.