Auto contro muro, muore bimba di 15 mesi

La tragedia è avvenuta nel territorio di Motta Sant’Anastasia nel catanese, sulla strada provinciale 134

Una bambina di appena 15 mesi è morta in un incidente stradale autonomo avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese. La piccina si trovava nell’auto guidata dalla madre che si è schiantata contro un muro di cinta di una proprietà privata. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. La bambina è stata trasportata all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania dove i medici hanno tentato di salvarla. Ma poco dopo è deceduta. Nella stessa struttura ospedaliera è ricoverata la mamma, che riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale di Motta Sant’Anastasia.