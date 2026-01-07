Auto carbonizzata con resti umani a Carlentini: si attende il DNA per l’identificazione

Condividi

Una scena drammatica si è presentata questa mattina in contrada San Demetrio, nelle campagne di Carlentini, dove è stata rinvenuta un’auto completamente carbonizzata con resti umani al suo interno. Sul posto sono intervenuti il medico legale, i carabinieri della Compagnia di Augusta e gli specialisti della scientifica del Comando provinciale di Catania.

Il ritrovamento potrebbe essere collegato alla scomparsa di Salvatore Privitera, 35 anni, originario di Catania, di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri. A indirizzare i familiari verso quella strada di campagna è stato il localizzatore satellitare installato sull’auto dell’uomo. Dopo ore di tentativi di contatto rimasti senza risposta, i genitori hanno raggiunto il luogo segnalato dal dispositivo, trovando la vettura distrutta dalle fiamme e allertando immediatamente i carabinieri, senza rendersi conto, inizialmente, della presenza di un corpo all’interno dell’abitacolo.

L’identificazione ufficiale dei resti avverrà solo dopo gli esami del DNA, che la Procura di Siracusa disporrà nei prossimi giorni. L’area è stata isolata per consentire i rilievi e l’auto è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire le cause dell’incendio.

Al momento nessuna pista viene esclusa, ma l’ipotesi dell’omicidio è considerata quella più probabile. Gli inquirenti stanno valutando anche eventuali collegamenti con ambienti criminali: secondo quanto emerso, Privitera risultava coinvolto in procedimenti giudiziari legati a episodi di piccolo spaccio.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre si attende l’esito degli accertamenti scientifici che potranno fornire risposte decisive su una vicenda ancora avvolta da molti interrogativi.