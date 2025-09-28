Auto abbatte un muretto e precipita nel vuoto, muore stimato imprenditore

Condividi

Le strade siciliane continuano, purtroppo, a mietere vittime.

A perdere la vita è stato un imprenditore, Giuseppe Carpita, stimato e conosciuto nel messinese, a seguito di un incidente che si è verificato subito dopo la mezzanotte nella strada provinciale 10, nei pressi di Castelmola a pochi chilometri da Taormina.

Carpita era a bordo di un pik up e stava per fare rientro a casa. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, il mezzo ha abbattuto un muretto ed è precipitato nel vuoto. La sua corsa si è fermata nei pressi di una casa in costruzione.

Per Carpita la morte è stata istantanea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina w i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni.

Ai militari dell’Arma, adesso, il compito di chiarire le cause della tragedia.