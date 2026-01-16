Aumenta l’uso della partoanalgesia ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 251

Nel 2024 ad Agrigento sono state effettuate 849 procedure di partoanalgesia, salite a circa 900 nel 2025, con una copertura dell’80% dei parti spontanei, rispetto al 74% del 2023 e al 68% del 2022. Un incremento costante che riflette la fiducia delle donne e l’alta qualità dell’assistenza. Il servizio, attivo dal 2022, è un punto di riferimento fondamentale nel percorso nascita, con un anestesista presente 24 ore su 24 nella sala parto per garantire sicurezza e assistenza qualificata. Vengono utilizzate tecniche perimidollari, come l’analgesia peridurale e spino-epidurale, per controllare il dolore durante il travaglio e favorire un parto naturale. In caso di parto cesareo, l’anestesista esegue l’anestesia e monitora le funzioni vitali. Il servizio risponde a un bisogno crescente, poiché per molte donne il dolore del travaglio può essere un ostacolo significativo.

La visita anestesiologica è prevista dopo la trentaseiesima settimana di gravidanza, accompagnata da incontri informativi per le future mamme. Il servizio fa parte dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell’ospedale di Agrigento, diretta dal dott. Gerlando Fiorica e coordinata dalla dott.ssa Rosi Alessi. L’équipe comprende gli anestesisti: Debora Andaloro, Erica Barbato, Salvatore Campanella, Mauro Catania, Alessandro Dispenza, Federica Sciortino, Giovanni Guccione, Calogero Milazzo, Alice Mirasola, Pietro Mirasola, Marco Occhipinti, Salvatore Lo Piccolo, Pietro Pisciotto, Massimiliano Pinelli, Francesca Principato, Paolo Sgarito, Melania Vella e Andrea Vullo.