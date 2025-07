Caltanissetta, in sostituzione un intero tratto della condotta Blufi

Condividi

Visualizzazioni 119

Lavori idrici in corso oggi nel Nisseno. E’ iniziata la sostituzione, ad opera di Siciliacque, di un intero tratto di condotta dell’acquedotto Blufi, in contrada Sabucina, nei pressi di Caltanissetta. Il collegamento della nuova tubazione in acciaio, della lunghezza di 450 metri, renderà più efficiente la distribuzione dell’acqua nel capoluogo, risolvendo così i problemi rilevati e prontamente riparati nelle scorse settimane. Per eseguire l’intervento è stato necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto Blufi dalle ore 8 di oggi. La sospensione del servizio idrico interesserà il Comune di San Cataldo, il Consorzio di Bonifica 4 e il Cefpas, mentre Caltanissetta resterà alimentata con 25 litri al secondo provenienti dall’acquedotto Madonie Est. Il ripristino delle normali forniture è atteso giovedì 24 luglio.