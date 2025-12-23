Attraverso storie e vignette, il SGS spiegherà ai bambini delle scuole primarie cos’è il sindacato

Condividi

Raccontare il sindacato ai bambini significa trasmettere i valori della solidarietà e della giustizia. Attraverso il progetto del SGS, gli alunni scoprono che l’unione fa la forza per risolvere i problemi comuni e migliorare l’ambiente scolastico insieme. Spiegare il sindacato ai bambini delle elementari significa parlare di concetti fondamentali come la solidarietà, la giustizia e la forza del gruppo. – dichiara Aldo Mucci – il quale ha disegnato le vignette – In questa storia, che abbiamo scritto, i bambini sono i “lavoratori”, il Preside è il “capo”, e il problema da risolvere riguarda le condizioni della loro scuola.

Titolo del Fumetto: La “Banda” della Scuola e il Giardino Rotto. Personaggi: I Bambini della Scuola: rappresentano i lavoratori (hanno bisogno di un ambiente sicuro). Il Signor Preside: Rappresenta il datore di lavoro. È molto occupato con le sue carte e non si accorge dei problemi pratici. Giulia (la bambina con lo zaino rosso) rappresenta la rappresentante sindacale, quella che ha l’idea di unirsi. Il giardino della scuola durante la ricreazione è un disastro. L’altalena ha una catena rotta, lo scivolo ha una scheggia di legno pericolosa e c’è una grande pozzanghera fangosa dove si dovrebbe giocare a palla. I bambini hanno facce tristi e annoiate. Il Signor Preside passa sullo sfondo, guardando solo dei fogli che ha in mano. Siamo nell’ufficio del Preside. È dietro una scrivania altissima piena di carte. Una bambina coraggiosa, Giulia (con uno zainetto rosso), è in piedi davanti alla scrivania. È piccola rispetto al Preside e lui non la guarda nemmeno negli occhi. Giulia: “Signor Preside, scusi… nel giardino ci facciamo male, si può aggiustare?” Preside (senza alzare lo sguardo): “Ora non posso, Giulia. Sono molto occupato con cose importanti. Tornate in classe.”

L’Idea (L’Unione) I bambini sono riuniti in un angolo del corridoio durante l’intervallo. Sono seduti in cerchio per terra, confabulano. Giulia sta parlando al centro e mostra un foglio di carta. Gli altri bambini annuiscono convinti. Giulia: “Da sola non mi ascolta. Ma se scriviamo una lettera e la firmiamo tutti quanti?” “Sì! Se siamo tanti, dovrà ascoltarci per forza!” “Facciamo la ‘Banda del Giardino Sicuro’!”

L’Azione Collettiva (Il Sindacato) Di nuovo nell’ufficio del Preside. Ma questa volta è diverso. Giulia è davanti, con il foglio in mano, e dietro di lei ci sono altri 5 o 6 bambini con facce serie e determinate. L’ufficio sembra improvvisamente piccolo per tutti loro. Il Preside ha alzato lo sguardo dai fogli ed è molto sorpreso. Giulia (con voce ferma): “Signor Preside, questa è la richiesta di tutta la scuola. Vogliamo un giardino sicuro per giocare!” Gruppo di bambini: “Vogliamo l’altalena nuova! E niente fango!” Preside (pensiero): “Caspita, sono tutti d’accordo e sono tanti. Non posso ignorarli.”

Il Risultato Felice. Il giardino della scuola è nuovo e bellissimo. Giulia ha avuto un’idea geniale. Ha capito che la sua voce da sola era debole, ma le voci di tutti i bambini messe insieme diventavano un coro fortissimo! Hanno formato un gruppo. Quello che hanno fatto Giulia e i suoi amici è proprio quello che fa un Sindacato. Nel mondo dei grandi, quando le persone lavorano, a volte ci sono dei problemi (proprio come l’altalena rotta): magari il posto di lavoro non è sicuro, o lo stipendio è troppo basso per fare la spesa, o si lavora troppe ore senza riposo. Se un lavoratore va da solo dal capo a lamentarsi, spesso succede come a Giulia: non viene ascoltato. Il Sindacato è come la “Banda del Giardino Sicuro”: è l’insieme di tanti lavoratori che si uniscono. Scelgono dei rappresentanti (come Giulia con lo zainetto rosso) che vanno a parlare con i capi a nome di tutti. Perché è importante? Quando i lavoratori sono uniti nel Sindacato, il capo non può ignorarli, perché sono tanti e sono importanti per far funzionare l’azienda (o la scuola!). Il Sindacato serve a fare degli accordi per stare meglio tutti quanti: lavorare in sicurezza, avere il tempo per riposarsi e avere una paga giusta. Serve a ricordare che insieme si è più forti!” – concludono i dirigenti SGS Scuola.