Atto incendiario nel campo fotovoltaico di un’azienda agricola: indagini ad Aragona

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Aragona, dove ignoti si sono introdotti all’interno del campo fotovoltaico di un’azienda agricola dopo aver tagliato la recinzione perimetrale. Una volta entrati, hanno appiccato il fuoco alle ruote di un trattore parcheggiato nell’area, provocando danni al mezzo agricolo. Le fiamme sono state domate prima che l’incendio potesse estendersi ulteriormente, ma l’atto ha lasciato evidenti segni di distruzione.

L’azienda coinvolta ha tra i soci anche il presidente della Provincia e sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Un elemento che, inevitabilmente, accende l’attenzione sull’accaduto. Al momento, tuttavia, non vi sono elementi concreti per collegare l’episodio all’attività politica del primo cittadino. Resta il fatto che le modalità dell’azione — mirata, notturna e preceduta dal danneggiamento della recinzione — presentano caratteristiche riconducibili a un possibile avvertimento.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire agli autori del gesto. Al vaglio degli investigatori anche eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ogni elemento utile a chiarire il contesto in cui è maturato l’atto incendiario.