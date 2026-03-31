Attività di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro anche nell’Agrigentino: sanzioni e sospensioni in vari settori

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Dal 18 al 27 marzo, gli ispettori del lavoro hanno effettuato controlli in vari settori nell’Agrigentino, riscontrando 6 lavoratori in nero, violazioni in materia di salute e sicurezza, e impianti di videosorveglianza illegittimi. Nei cantieri edili sono state elevate sanzioni per un totale di 11.900 euro, tra cui una multa di 4.000 euro a un’impresa senza patente a crediti e priva del Piano Operativo di Sicurezza (il POS), con sospensione dell’attività. Un’altra impresa è stata multata per 5.850 euro per lavoro nero e omessa sorveglianza sanitaria. Nel settore dei panifici, una panetteria è stata sospesa e multata per 15.300 euro a causa di lavoro nero e violazioni di sicurezza. Nei pubblici esercizi, 4 attività sono state sanzionate per l’installazione illegale di videosorveglianza, con multe complessive di 1.500 euro, mentre in un bar-pasticceria l’attività è stata sospesa e multata per un totale di 29.100 euro, inclusa una maxi sanzione per lavoro nero.