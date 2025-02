Attivate tre nuove sedi Confasi nell’Agrigentino

Condividi

Sono state attivate tre nuovi sedi del sindacato Confasi a Santa Margherita Belice, Casteltermini e Ravanusa. I segretari sono Giuseppe Maggio per Santa Margherita, Elisa Minardi per Casteltermini e Angela Pontillo per Ravanusa. Il presidente regionale, Davide Lercara, e il commissario provinciale di Agrigento, Riccardo Montalbano, commentano: “L’apertura di questi nuovi punti dimostra l’attenzione della Confasi verso gli utenti. Il nostro obiettivo è quello di creare sempre più servizi, strumenti, tramite anche il Caf e il Patronato, per fornire maggiori tutele per i cittadini sul territorio, che si rivolgono a noi per un’assistenza completa e capillare”.