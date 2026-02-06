Attivare luce e gas con EgoGreen ora è ancora più semplice

Diventare cliente EgoGreen da oggi è più facile e conveniente. Puoi attivare luce e gas direttamente online, in pochi click e senza muoverti da casa, scegliendo un’offerta pensata per aiutarti a risparmiare ogni mese.
Con EgoSmart Web hai una soluzione digitale, trasparente e conveniente, ideale per chi vuole tenere sotto controllo i costi energetici senza rinunciare a un’energia sostenibile e di qualità.
Perché scegliere EgoSmart Web
- Attivazione 100% online
- Condizioni economiche vantaggiose
- Perfetta per la tua casa
- Energia attenta all’ambiente
