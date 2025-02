Atti sessuali con bimba di 5 anni: agrigentino in carcere

Condividi

Ad Agrigento i Carabinieri hanno arrestato in carcere un agrigentino di 35 anni, inseguito da un mandato d’arresto europeo perché già condannato in Germania a 4 anni di reclusione per atti sessuali, dal 2013 al 2016, con una cugina di 5 anni e fino a 8 anni di età. L’uomo, che nel frattempo, dopo la condanna, è rientrato in Sicilia, sconterà i 4 anni di reclusione nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Non si tratta infatti di un arresto a fini di estradizione.