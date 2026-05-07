Atti persecutori: bloccato un ex marito ad Agrigento

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Ad Agrigento Carabinieri e Polizia sono intervenuti in un’abitazione tra Villaggio Mosè e Cannatello, e hanno bloccato un uomo di 50 anni, già denunciato dall’ex moglie per maltrattamenti, innanzi all’ingresso della casa di lei, sua coetanea, che ha telefonato al 112 dopo essersi accorta della presenza di lui, da tempo autore di condotte oppressive e persecutorie perché non rassegnatosi alla separazione. E’ stato avviato il codice rosso a tutela della donna.