Ati Agrigento: oltre 5 milioni di euro per tre depuratori

Condividi

Visualizzazioni 111

E’ stato firmato un accordo tra ministero Ambiente, Regione Sicilia e Ati, Assemblea territoriale idrica, di Agrigento, per interventi di depurazione, proposti dall’Ati, per 5.526.630 euro. Si tratta di lavori, tra adeguamenti e potenziamento, al depuratore di Racalmuto per 1.569.104 euro, poi al depuratore di Naro per 2.943.285 euro, e al depuratore di Alessandria della Rocca per 1.014.241 euro. Il presidente dell’Ati di Agrigento, Giovanni Cirillo, afferma: “Sono opere che contribuiscono a migliorare e rendere più efficace, efficiente ed economico il sistema di depurazione nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento grazie al lavoro svolto dall’ufficio dell’Ati in collaborazione con gli uffici del gestore unico Aica”.