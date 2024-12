Aste giudiziarie ed estorsioni tra Licata e Agrigento: due rinvii a giudizio

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Carmen Salustro, ha rinviato a giudizio Giuseppe Pullara, 76 anni, di Favara, imprenditore, e la moglie di Angelo Stracuzzi, 57 anni, di Licata, Rita Nogara, 51 anni, anche lei di Licata, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza delle estorsioni mafiose tra Licata e Agrigento, per accaparrarsi terreni e fabbricati venduti nelle aste giudiziarie. Imputato è anche Angelo Stracuzzi, per il quale si attende l’estradizione dalla Tunisia. Prima udienza il prossimo 19 febbraio, innanzi al Tribunale di Agrigento.