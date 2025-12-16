Assunti sei nuovi dirigenti medici all’ASP di Agrigento, si occuperanno dell’organizzazione dei servizi sanitari di base

Sei nuovi dirigenti medici assunti a tempo indeterminato all’ASP di Agrigento. Si occuperanno dell’organizzazione dei servizi sanitari di base potenziando l’assistenza territoriale. Si tratta dei dottori Costanza, Vitello, Belluzzo e Dazzo, assegnati al distretto Sanitario di Agrigento, del dottor Galletta, al Distretto Sanitario di Sciacca, e della dottoressa Spinelli per il Distretto Sanitario di Ribera. Al termine delle procedure concorsuali, i neoassunti sono stati ricevuti questa mattina presso la Cittadella della Salute di Agrigento, per la formale sottoscrizione dei contratti, dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi, dal direttore sanitario, Raffaele Elia, e dal direttore del Dipartimento Cure Primarie, Ercole Marchica.
