Assolti tre pescatori imputati di essere degli scafisti di migranti

Il Tribunale di Agrigento ha assolto tre tunisini arrestati il 17 febbraio del 2023 insieme ad altri due tunisini, perché ritenuti gli scafisti di una barca con 11 migranti a bordo sorpresa in viaggio verso Lampedusa. Un video Frontex ha testimoniato la presenza in mare di un peschereccio con a bordo i cinque tunisini, indicato come “nave madre”, che trainava la barca. Il pubblico ministro ha invocato la condanna dei tre da 7 anni e mezzo a 9 anni di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I tre, che sono dei pescatori, sono stati scarcerati e rientreranno in Tunisia. Gli altri due hanno scelto di essere giudicati con riti alternativi.