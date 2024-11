Assessore Vullo: “Fine dei lavori del costone di Via Favignana ridanno dignità alla nostra comunità”

Condividi

Marco Vullo, Assessore ai quartieri del Comune di Agrigento commenta positivamente la fine dei lavori con la messa in sicurezza definitiva del costone di via Favignana nella frazione di Monserrato che per troppi anni ha tenuto a rischio i residenti per i pericoli franosi e per i tempi di ripristino.

“Da oggi possiamo dire a ragion veduta si è aperta la luce per i cittadini della frazione agrigentina con la messa in sicurezza del costone, è stata una delle mie prime battaglia politiche in questi 12 anni di attività consiliare ed amministrativa che vede finalmente la parola fine a questo disservizio.

Nei lunghi anni d’attesa non mi sono limitato solo ad esternare la problematica dopo svariati incontri con il Comitato dei residenti ma ho più volte sollecitato parlamentari e gli organi regionali per un intervento definitivo.

I 2 milioni di finanziamento con l’apertura dei cantieri hanno permesso in 2 anni il raggiungimento dell’obiettivo finale con il ripristino totale del costone che ridà serenità e tranquillità ai residenti di via Favignana.

Un obiettivo raggiunto attraverso un lavoro concreto dell’amministrazione comunale, dell’Assessore al ramo, del Rup, dei progettisti, del Direttore dei lavori, della ditta appaltatrice che hanno lavorato con costanza e dedizione e a cui vanno i miei ringraziamenti.

Si deve riconoscere che in questo lunghissimo iter anche le amministrazioni precedenti hanno seguito l’annosa vicenda.

Infatti da oggi si cambia pagina compito precipuo di questo governo cittadino è la definizione dei lavori che proseguono in primis nel popoloso quartiere di Villaseta e non solo, in questi anni l’amministrazione Miccichè ha sempre cercato il massimo confronto con le associazioni, i comitati, i giovani, le parrocchie e i centri di aggregazione con i quali ci si è confrontati senza alcuna preclusione e portati a termine dei progetti significativi per la comunità.

Da qui a fine mandato, conclude l’Assessore Marco Vullo, sono certo che altre criticità in corso saranno un ricordo per una città Agrigento che seppur oberata da problematiche oggettive con il sostegno di tutte le istituzioni ha cominciato a fare dei passi avanti dopo aver costruito una rete sociale ampia che nel corso di questi anni ha prodotto risultati concreti sul territorio”