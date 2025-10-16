Assessore Principato: “Work in progress, a Terravecchia la posa delle fondazionidell’istituto Schifani”

Condividi

«Proseguono con determinazione i lavori nell’area di Terravecchia, nel cuore del centro storico di Agrigento. Completata la pulizia delle aree di cantiere, è iniziata la posa in opera delle fondazioni per la ricostruzione dell’ex Istituto Schifani, dove saranno realizzati nove nuovi alloggi a destinazione residenziale. Si tratta di un intervento strategico nell’ambito del più ampio progetto di rigenerazione urbana, che mira a restituire funzioni vitali a un quartiere ricco di storia ma segnato da anni di degrado e abbandono.»

«In parallelo – continua l’Assessore – sono stati eseguiti importanti interventi di consolidamento degli archi e delle murature che delimitano l’antico lavatoio, oggi nuovamente visibile. Gli scavi hanno inoltre valorizzato antichi pozzi e ipogei, a testimonianza della memoria profonda di questo luogo. Ogni fase del cantiere ci restituisce nuovi elementi identitari, che meritano di essere messi in luce”.

«Ringrazio il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, il consulente del RUP, l’ufficio tecnico comunale e tutte le maestranze coinvolte. Il cantiere di Terravecchia è oggi un simbolo concreto della volontà dell’amministrazione di investire sul recupero del patrimonio edilizio e urbano, con uno sguardo attento alla vivibilità, alla memoria e al futuro.»