Assessore Principato su centro polivalente culturale e ricreativo Fontanelle

«Quando abbiamo preso l’impegno di recuperare questo finanziamento e restituire dignità ai locali di Fontanelle, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto.

Per anni questo progetto è rimasto fermo, mentre il quartiere viveva una situazione di degrado e insicurezza. Noi abbiamo scelto di intervenire, di salvare un finanziamento che rischiava di andare perduto e di trasformare un problema in un’opportunità concreta per la comunità.

Dopo il decreto regionale di finanziamento, il Settore VI – Lavori Pubblici, con il Dirigente Ing. Alberto Avenia e il RUP Ing. Gerlando Trupia, ha portato avanti con determinazione tutti i passaggi necessari: aggiornamento del progetto, adeguamento al nuovo prezzario, determina a contrarre, espletamento della gara per l’affidamento dei lavori e della direzione lavori. Adesso siamo all’ultimo passaggio formale: concluse le verifiche di legge, l’aggiudicazione diventerà definitiva e i lavori potranno partire.

Fontanelle non è un quartiere di serie B. Non è un quartiere satellite. È una parte strategica della città di Agrigento e merita rispetto, investimenti e presenza istituzionale. Entro la fine dell’anno avrà il suo centro polivalente, uno spazio di cultura, aggregazione e servizi, punto di riferimento per la comunità.

Sono orgoglioso del lavoro fatto. Seguire quotidianamente gli uffici, affrontare difficoltà burocratiche, superare ostacoli tecnici non è semplice, ma vedere un cantiere partire ripaga ogni fatica. Con questo intervento continuiamo a dimostrare che la riqualificazione dei quartieri non è uno slogan, ma un impegno reale e mantenuto.»