Assessore Principato: “Lavori in corso per il recupero dell’asilo nido “Esseneto” – Investimento da 1 milione di euro

“L’asilo nido ‘Esseneto’ di Agrigento sta finalmente rinascendo. Dopo anni di chiusura dovuti a problemi strutturali e geotecnici, siamo oggi in grado di restituire alla città un’infrastruttura educativa moderna, sicura ed efficiente. Si tratta di un risultato concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale, che ha saputo intercettare i fondi del PNRR messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per un importo complessivo di 1 milione di euro.

Il cantiere è in piena attività: dopo gli interventi di consolidamento strutturale con tecnologie avanzate come il rinforzo in fibra di carbonio, è stato avviato il miglioramento energetico e funzionale dell’edificio. In questi giorni si sta procedendo con la realizzazione delle nuove tamponature esterne.

L’asilo ‘Esseneto’ non è solo un edificio, ma un simbolo della nostra visione politica: un’attenzione concreta e non retorica per i più piccoli, per le famiglie e per i quartieri. Vogliamo che ogni bambino di Agrigento possa crescere in ambienti sicuri, accoglienti e all’avanguardia.

Il rispetto del cronoprogramma PNRR è una priorità assoluta. Nella riunione di ieri con il RUP, la direzione lavori e l’impresa, è stato confermato che le criticità riscontrate in fase di cantiere sono state risolte e che i lavori stanno subendo un’accelerazione. Questo ci consente di guardare con fiducia al completamento entro il 2025, come previsto.

Questo intervento rappresenta una pagina importante del nostro mandato: stiamo trasformando i finanziamenti in opere visibili, utili e durature. Non parliamo di promesse, ma di cantieri aperti, di risultati e di risposte ai bisogni reali della città.”